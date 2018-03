KAPA houdt dansnamiddag 24 maart 2018

De Griekse dansgroep KAPA organiseert op zondag 25 maart haar jaarlijkse dansnamiddag. De dansers brengen in samenwerking met Maria en Elina Markatatou en hun ensemble van het Conservatorium van Antwerpen de vertoning 'De vier tradities van de mandoline in Griekenland'.





De voorstelling omvat muziek, zang en dans en zet de rol van de mandoline in de Griekse geschiedenis in de kijker. Vóór de voorstelling verzorgt de jeugdgroep van de vzw KAPA een optreden in traditionele klederdracht. Tussendoor kan je genieten van traditionele Griekse hapjes. De dansnamiddag vindt plaats van 14 tot 21 uur in CC 't Aambeeld. De vertoning zelf gaat van start om 16 uur. De inkom bedraagt 10 euro.