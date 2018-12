Just for Fun geeft kerstconcert Ben Conaerts

13 december 2018

Just for Fun, een vocal-jazzgroep uit Mechelen, geeft op woensdag 19 december een kerstconcert in de Sint-Leonarduskerk. Het ensemble brengt onder leiding van dirigent Johan De Lombaert een mix van jazz, lichte muziek en meerstemmige zang ten gehore.

Het concert gaat van start om 20.15 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via cultuur@aartselaar.be of tel. 03 877 28 75.