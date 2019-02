Jongste raadslid (20) laat zich na twee maanden al vervangen: “Combinatie met studies is te zwaar” Ben Conaerts

25 februari 2019

19u30 1 Aartselaar De gemeenteraad van Aartselaar verwelkomt al na twee maanden een nieuw gezicht. Alex Cappaert (Groen) volgt vanavond zijn 20-jarige partijgenote Anse De Weerdt op. “De combinatie van mijn studies met de lokale politiek lijkt me te zwaar”, verklaart ze.

Anse De Weerdt (Groen) is met haar 20 jaar het jongste raadslid in Aartselaar. Maar haar kennismaking met de gemeenteraad zal van korte duur zijn geweest. Zij laat zich vanaf vanavond tijdelijk vervangen door eerste opvolger Alex Cappaert. Wanneer zij zal terugkomen, hangt af van haar studies. “Ik zit momenteel in mijn tweede jaar Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen”, zegt ze. “Ik heb zeker ambities in de politiek, maar de combinatie met mijn studies lijkt me te zwaar. Mijn prioriteit moet nu eerst even uitgaan naar mijn studies. Dus is het volgens mij beter om mezelf tijdelijk te laten vervangen in de gemeenteraad. Als ik ben afgestudeerd, kan ik mijn mandaat weer opnemen.”

Attest van universiteit

Voor Alex Cappaert (65) wordt het zijn debuut als gemeenteraadslid, nadat hij eerder al vier jaar in de OCMW-raad zetelde. “Ik ben bij verschillende verenigingen betrokken en volg al ongeveer tien jaar het reilen en zeilen van de gemeenteraad”, zegt hij. “Het was voor deze legislatuur al min of meer afgesproken dat ik, als we twee zetels zouden behalen, als tweede zou zetelen. Tot Anse is afgestudeerd, neem ik als raadslid haar plaats in. We hebben moeten uitzoeken of dat mogelijk was, maar blijkbaar kan dat perfect. Anse moet ieder jaar een attest van de universiteit binnenbrengen waarmee ze duidelijk maakt dat ze haar plaats afstaat om studieredenen. Eens zij afgestudeerd is, kan zij dus perfect weer terugkomen, als zij dat wenst.”

“Nood aan vers bloed”



Blijft de vraag of de partij Anse De Weerdt wel de tweede plaats op de kieslijst had moeten geven. “We moesten daar sowieso een vrouw zetten, na lijsttrekker René Lauwers”, legt Cappaert uit. “We hebben er dan voor gekozen het vertrouwen te geven aan de jeugd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Anse heeft met de verkiezingen een mooie score behaald en werd als tweede rechtstreeks verkozen. We zijn er net blij om dat onze partij opnieuw op het engagement van jongere mensen kan rekenen. René en ik zijn de zestig intussen al voorbij, dus de nood aan vers bloed is groot. Maar met Anse, ons OCMW-raadslid Heidi Scheerlinck en onze kersverse voorzitter Hans Cops staan er opnieuw enkele jongeren klaar om de fakkel over te nemen.”