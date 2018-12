Joke Emmers brengt familievoorstelling ‘De Kanniballi’s’ Ben Conaerts

03 december 2018

14u19 0 Aartselaar Op zaterdag 8 december haalt CC ’t Aambeeld Joke Emmers en An Melis naar Aartselaar. Zij brengen met ‘De Kanniballi’s’ een grappige familievoorstelling op de planken.

Hoe is het om als vegetariër op te groeien in een familie kannibalen? Dat is het tot de verbeelding sprekende uitgangspunt van de theatervertelling ‘De Kanniballi’s’.

In de tropische jungle staat er nog af en toe een mens op het menu. Maar de zevenjarige Salani lust geen vlees. Als hij een neergestort vliegtuig vindt, sluit hij vriendschap met een gestrande Japanse sumoworstelaar. Maar hoe reageert de rest van de familie hierop? Zal de Japanner zijn verhaal nog kunnen navertellen of eindigt hij als een smakelijk brokje?

‘De Kanniballi’s’, op de planken gebracht door actrices Joke Emmers en An Melis, is verteltheater voor kinderen vanaf zes jaar. De voorstelling vindt plaats om 16.30 uur in CC ’t Aambeeld. Leuk extraatje: wie voor of na de voorstelling honger heeft, kan aanschuiven bij een sushibuffet. Tickets kosten 6 euro voor min 18-jarigen en 9 euro voor volwassenen en zijn te bestellen via 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.