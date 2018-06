Jean Paul Van Bendegem over 'De wiskunde van het seksuele' 12 juni 2018

02u47 0

Wiskundige, filosoof en hoogleraar Jean Paul Van Bendegem is op woensdag 13 juni te gast in CC 't Aambeeld. Hij geeft op uitnodiging van het Davidsfonds een lezing rond 'De wiskunde van het seksuele'. "Als je wiskunde bepaalt als het zoeken naar patronen en als je aanneemt dat alle menselijke activiteiten patronen vertonen, dan moet ook seks door de wiskundige bril kunnen bekeken worden", redeneert Van Bendegem. In de lezing werkt hij een aantal concrete voorbeelden van die stelling uit. Zo bedenkt hij een strategie om de kans je ideale partner te vinden zo groot mogelijk te maken. De lezing vindt plaats om 20 uur en de inkom bedraagt 10 euro. (BCOR)