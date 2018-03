Jan Jambon komt veiligheidsbeleid toelichten 10 maart 2018

N-VA Aartselaar brengt op maandag 12 maart hoog bezoek naar Aartselaar. Niemand minder dan vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) komt die avond naar het Cultureel Centrum afgezakt. Onder de titel 'Een veilige thuis in aangenaam Aartselaar' geeft de minister een toelichting over zijn veiligheidsbeleid. Aansluitend is er mogelijkheid om vragen te stellen. Het evenement start om 20 uur en de toegang is volledig gratis. Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) leidt die avond de minister in. "Het gebeurt niet elke dag dat onze gemeente zo'n hoog bezoek krijgt", aldus De Wit. "Bovendien is veiligheid een boeiend thema waar de mensen van wakker liggen. In Aartselaar maken we er dagelijks werk van, onder meer de oprichting van buurtinformatienetwerk en de aankoop van AED-toestellen." (BCOR)