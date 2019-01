Jacques Vermeire treedt op in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

30 januari 2019

Jacques Vermeire is op zaterdag 2 februari te gast in CC ’t Aambeeld. Hij brengt er zijn zevende zaalshow ‘Van 7 tot 77’ op de planken. Vermeire, een notoir sportliefhebber, kan daarbij rekenen op sidekick Ruben Van Gucht. De Sporza-reporter imiteert Vermeires legendarische typetjes al van in zijn kindertijd. Ze versmelten hun wederzijdse respect en sympathie tot een avondvullend lachsalvo.

De opvoering van ‘Van 7 tot 77’ vindt plaats om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Wie erbij wil zijn, wacht best niet te lang. Er zijn nog slechts enkele tickets, kostprijs 26 euro, beschikbaar. Je kan je plaats reserveren via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.