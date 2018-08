Jaarmarkt palmt centrum weer in 21 augustus 2018

Op dinsdag 28 augustus staat het centrum van Aartselaar helemaal in het teken van de jaarmarkt. De Kapellestraat, Hoevelei en het Laar worden van 9 tot 15 uur ingepalmd door ongeveer 75 standhouders. Achter PC 't Wolffaertshof in de Baron van Ertbornstraat vind je de mooiste geiten, schapen, koeien en ezeltjes terug, terwijl je in de Carillolei paarden en pony's kan zien rondlopen. Het grasplein achter de kerk aan de turnzaal van Cade wordt omgedoopt tot familieplein met allerlei voorstellingen en activiteiten. Zo kan je er tussen 10 en 12.30 uur kennis gaan maken met 'OiNK', een nepvarken van 9 op 5 meter groot. Met DJ Frietmachine komt ook een swingende aardappelinstallatie op bezoek en voor de familievoorstelling 'Peek-a-boo' wordt zelfs een echte boksring geïnstalleerd.





Stratenloop

Om 15.30 uur kan je op de speelplaats van Cade gaan deelnemen aan de step- and-go-cartrace en om 19 uur kan je jezelf meten met andere Aartselarenaren in de stratenloop. Om 20.30 uur mag coverband Domino de avond muzikaal inzetten. Om 22 uur wordt de dag feestelijk afgesloten met de zangstonde 'Aartselaar Zingt' op het Laar. Er worden zangboekjes uitgedeeld, zodat iedereen uit volle borst kan meezingen.





Meer info over het jaarmarktprogramma is te vinden op de website www.aartselaar.be.





