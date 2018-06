Isabelle Vrancken krijgt plaats op provincielijst N-VA 07 juni 2018

02u48 0

Isabelle Vrancken (27) krijgt een plaats op de provincielijst van N-VA. Zij volgt daarmee huidig provincieraadslid Katleen Van Hove op, die om professionele redenen stopt met haar mandaat. Vrancken is van opleiding jurist en is momenteel actief in de medische sector. Sinds 2016 is ze bestuurslid bij N-VA Aartselaar. Ze zal op de provincielijst op de vijfde plaats staan. Gedeputeerde Luk Lemmens trekt die lijst, minister Jan Jambon is lijstduwer. "Samen met onze kopstukken wil ik de provincie verder afslanken en zelfs ontbinden", zegt Vrancken. "Zolang de provincies echter nog bestaan, hebben ze een goed bestuur nodig en daar wil ik me zeer graag voor inzetten. Daarnaast wil ik de Aartselaarse dossiers verdedigen op provinciaal niveau." (BCOR)





Meer over Isabelle Vrancken

politiek