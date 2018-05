Inbraak in twee cafés in drie uur DIEVEN STELEN CASH GELD EN RICHTEN RAVAGE AAN SANDER BRAL

01 juni 2018

02u51 0 Aartselaar Café-Café en café Belle Vue in Aartselaar kregen in de nacht van woensdag op donderdag ongewenst bezoek. In beide zaken, die nog geen halve kilometer van elkaar liggen, konden dieven een raam forceren om binnen te geraken en gingen ze aan de haal met cash geld.

Zowel Café-Café op de hoek van de Kapellestraat en de Langlaarsteenweg als café Belle Vue op het kruispunt van de Reetsesteenweg en Oever kregen woensdagnacht inbrekers over de vloer. "Ik werd donderdagochtend vroeg uit mijn bed gebeld door de brouwer die kwam leveren in mijn café", zucht zaakvoerder Dominique Fonteyne (31) van Café-Café. "Hij vertelde me aan de telefoon dat het café er niet normaal uitzag. Dat was een understatement. Ik woon naast het café dus ik was onmiddellijk ter plaatse. De kassa was volledig meegenomen, alle lades waren brutaal opengetrokken, twee kansspelautomaten werden opengebroken voor het cash geld en ook het dartspel moest er aan geloven. Ze hebben het raam geforceerd om binnen te geraken en dan een ravage aangericht. Hoeveel cash geld ik precies verloren ben, weet ik niet, we moeten de schade nog opmeten. Het lijkt er wel op dat de dieven heel goed wisten hoe ze het raam en de spelautomaten moesten bewerken. Het zag eruit als het werk van professionals. Het labo is ter plaatse geweest voor onderzoek en die wisten me te vertellen dat er geen vingerafdrukken gevonden werden. Reden te meer om te vermoeden dat het niet om amateurs ging."





Ook in café Belle Vue, vierhonderd meter verder, werd dezelfde nacht ingebroken. "Net zoals bij Café Café konden dieven daar toegang vinden via een raam", bevestigt politiezone HEKLA. "In beide cafés was de kassa-inhoud en cashgeld het doel van de inbraak. In Belle Vue werd de diefstal rond één uur 's nachts opgemerkt, in Café-Café drie uur later. Onze ploegen zijn ter plaatse geweest voor een buurtonderzoek maar ze konden geen verdachten aantreffen."





Het lijkt erop dat er een link is tussen beide incidenten, maar dat kan nog niet officieel bevestigd worden. "Linken tussen verschillende inbraken worden onderzocht door het parket van Antwerpen", klinkt het bij de politie.





"Het is de eerste inbraak in de acht jaar tijd dat ik het café uitbaat", zegt Dominique. "Ik dacht eigenlijk aan stoppen om een nieuwe uitdaging te starten in de haven van Antwerpen maar die droom zal ik even moeten uitstellen. Om mijn café verkocht te krijgen zal ik eerst moeten investeren in extra veiligheidsmaatregelen zodat de nieuwe uitbaters zonder zorgen hun café elke dag kunnen afsluiten."





Dominique en zijn vriendin openden hun café gisteren alsof er niets gebeurd was de nacht voordien. Café-Café is open van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 16 uur tot in de late uurtjes.