Inbraak in apotheek 02u33 0

Dieven hebben vrijdagnacht een opmerkelijke inbraak gepleegd in apotheek Kapelle in de Kapellestraat. De daders slaagden erin om een groot raam eruit te halen zonder het stuk te maken. Het raam werd daarna door de daders netjes aan de kant gezet. Uiteindelijk trad het alarm wel in werking en zijn de daders gaan lopen. Ze konden wel wat geld uit de kassa buitmaken. De raam werd snel hersteld en de schade bleef beperkt. (VTT)