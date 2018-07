IJskar Joe FM op bezoek bij Alphabet 31 juli 2018

02u27 0

Radiozender Joe FM was gisteren te gast bij het Aartselaarse leasingbedrijf Alphabet. De Joe-dj's trakteerden het personeel rond de middag op een lekker ijsje én op hun favoriete muziek. De werknemers hadden immers de playlist mogen samenstellen van het radioprogramma 'Out of Office'.





"We zijn heel blij dat Joe FM is willen langskomen", zegt Kristel Moortgat van Alphabet. "We hebben onder meer gekozen voor 'Alphabet Street' van Prince en 'ABC' van The Jackson 5. Twee nummers die een duidelijke link hebben met de naam van ons bedrijf. Verder passeerden ook Sting, Whitney Houston en Vanessa Paradis de revue. We hebben vooral gekozen voor nummers die voor wat schwung zorgen. Plezier op de werkvloer is tenslotte belangrijk." (BCOR)