Hommage aan Johnny Cash in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

25 maart 2019

15u24 0 Aartselaar CC ’t Aambeeld staat op donderdag 28 maart stil bij het levensverhaal en de muziek van Johnny Cash.

Voor de muziek zorgt de zeskoppige band Ride This Train. Het zestal staat geboekstaafd als een van de strafste Johnny Cash-coverbands van België en omstreken en laat alle hits en vergeten parels revue passeren. Acteur Dominique Van Malder, bekend van ‘Radio Gaga’, concentreert zich dan weer op de straffe verhalen en anekdotes uit het leven van Johnny Cash. Met een knipoog en een kwinkslag sleurt hij je mee in de boeiende wereld van ‘The Man in Black’.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen via www.cultureelcentrumaartselaar.be.