Het blijft klachten regenen over nieuwe situatie A12, maar AWV blijft achter maatregelen staan: “Keuze voor meer verkeersveiligheid” Ben Conaerts

27 maart 2019

16u00 1 Aartselaar Drie dagen na de ingrepen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op de A12 tussen Boom en Wilrijk, is de ontevredenheid van de verschillende weggebruikers nog steeds groot. Voetgangers, fietsers, autochauffeurs – iederéén lijkt te klagen over de nieuwe lichtenregeling op de vijf ‘zwarte kruispunten’. Maar het AWV houdt voet bij stuk: “Als we meer verkeersveiligheid willen, zullen we de langere wachttijden er moeten bijnemen.”

Een nieuwe verkeerslichtenregeling op de vijf ‘zwarte kruispunten’ en een snelheidsverlaging naar 70 kilometer per uur op de A12 en naar 50 kilometer per uur op de N177. Met die twee ingrepen wilde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de verkeersveiligheid op de A12 tussen Boom en Wilrijk verhogen en het aantal ongevallen gevoelig terugdringen. Maar enkele dagen nadat de maatregelen zijn doorgevoerd, regent het nog iedere dag klachten van weggebruikers. We legden de drie meest gehoorde klachten voor aan het AWV en laten hen uitleggen hoe het tot deze situatie is kunnen komen.

1. “Er ontstaan in de ochtend- en avondspits monsterfiles in de zijstraten van de A12. De chauffeurs die de A12 of de N177 willen op rijden, krijgen amper groen licht.”

AWV: “Toen we vorige week maandag te horen kregen dat er een lange file ontstond op de A12, hebben we in een eerste ruwe bijsturing de groentijden op de A12 verlengd. Dat heeft een effect gehad op de lengte van de groentijden in de zijstraten. Dat zijn nu eenmaal communicerende vaten. We gaan de situatie van de groentijden grondig blijven bekijken en een beter evenwicht proberen te vinden. In de eerste week van de paasvakantie gaan we de regeling wat bijsturen. Daardoor zal het verkeer op de A12 tijdens de spits een beetje minder lang groen krijgen, terwijl de zijstraten in ruil langer groen krijgen. Buiten de spitsuren zal de groentijd voor de zijstraten nog verder verlengen, omdat er dan minder groen nodig is op de A12. Dit zou het fileleed zeker al moeten verzachten.”

“Maar welke aanpassing we ook doen, de wachttijden zullen sowieso langer zijn dan vóór de nieuwe lichtenregeling. We zaten hier op de A12 met vijf ‘zwarte kruispunten’. Er was een maatschappelijke vraag om deze punten op korte termijn aan te pakken. We hebben nu de keuze gemaakt voor meer verkeersveiligheid en maximaal conflictvrije kruispunten. Dat de wachttijden nu langer zijn dan vroeger, is daar het logische gevolg van.”

2. “De ‘zwarte kruispunten’ op de A12 zijn nog steeds niet helemaal conflictvrij. Op het kruispunt A12-Kontichsesteenweg is bijvoorbeeld het conflict tussen de fietsers en rechtsafslaande auto’s nog altijd aanwezig.”

AWV: “Om de nieuwe verkeerslichtenregeling zo optimaal mogelijk op te maken, zijn we elk kruispunt afzonderlijk gaan bestuderen. Daarbij is telkens het uitgangspunt dat het kruispunt volledig conflictvrij geregeld moest worden, dus zonder conflict tussen de auto, het openbaar vervoer en de zwakke weggeruikers. Vaak botsen we echter tegen enkele randvoorwaarden, zoals de maximale wachttijd of de minimale groentijd voor zwakke weggebruikers. Als we tegen die randvoorwaarden opbotsen, worden er stelselmatig terug conflicten in de lichtenregeling gebracht tot we voldoen aan de absolute randvoorwaarden voor fietsers, openbaar vervoer en auto.”

“Daarbij zijn er ook minimale veiligheidseisen die we hanteren. Het conflict met een dubbelrichtingsfietspad schatten we bijvoorbeeld meer risicovol in dan met een enkelrichtingsfietspad. En ook het conflict tussen een linksafsaande auto met fietspad vinden we gevaarlijker dan een rechtsafslaande auto met een fietspad. We beginnen dus steeds met een conflictvrije regeling, maar door alle gehanteerde randvoorwaarden is het erg moeilijk om een volledig conflictvrije regeling toe te passen. Daarom spreken wij ook zeer bewust van ‘maximaal conflictvrij geregeld’, wat uiteraard een belangrijk verschil is.”

“Concreet voor het kruispunt Cleydaellaan-Kontichsesteenweg-A12 is het conflict tussen het rechtsafslaande verkeer met het fietspad behouden. Het conflict linksaf met een fietser is gevaarlijker, dus dat laten we niet toe. Dat is ook de reden waarom de fietsoversteek komende uit Cleydaellaan naar Kontichsesteenweg eerst rood krijgt wanneer het verkeer uit Kontichsesteenweg komt. Op dat moment is dat namelijk een linksaf conflict. Het deel verderop van de oversteek heeft dan wel al groen, want daar is op dat moment geen conflict. Pas wanneer ook Cleydaellaan groen krijgt, kan de fietser uit Cleydaellaan beginnen oversteken.”

3. “Als zwakke weggebruikers die de A12 willen oversteken groen krijgen, moeten ze meestal nog op het middeneiland tussen twee banen wachten. Hier staan ze onbeschermd op een veel te klein strookje, waar je bijvoorbeeld amper met een bakfiets kan staan.”

AWV: “De lichtenregeling is erop voorzien dat een fietser voldoende tijd heeft om de volledige oversteek te maken. Maar wanneer men niet van bij de start van de groenfase begint met oversteken, zou het kunnen dat men inderdaad strandt op de middeneilanden. Daarom staan er ook drukknoppen op de middeneilanden, zodat de lichten er rekening mee kunnen houden dat er zwakke weggebruikers staan en deze weggebruikers dus in de volgende cyclus hun oversteek willen verder zetten.”

“De drukknoppen zijn ook van groot belang voor de voetgangers, omdat ze zorgen voor een verlenging van de fase van de overstekers. Door te drukken, kunnen de voetgangers zorgen voor voldoende lang groen. Het is dus in het grootste belang van de fietsers en voetgangers dat ze deze drukknoppen ook gebruiken. Vandaar dat we bordjes hebben geplaatst om hen daarop te wijzen. Door het consequent gebruik van de drukknoppen zou het ‘stranden op de middenbermen’ aanzienlijk moeten afnemen.”