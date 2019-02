Herstellingswerken aan waterleiding in Pierstraat op 28 februari Ben Conaerts

26 februari 2019

In de Pierstraat in Aartselaar wordt op donderdag 28 februari een lek in de waterleiding hersteld. De werken situeren zich aan huisnummer 243, tegenover de Lindenboslaan, en zullen ernstige hinder met zich meebrengen. Er zal maar één rijstrook beschikbaar zijn en er zal dan ook gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten. De werken zouden nog diezelfde dag moeten klaar zijn.