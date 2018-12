Herstellende Kris Wils speelt voor kerstman: “Sociaal contact is het beste medicijn” Ben Conaerts

13 december 2018

13u17 0 Aartselaar Op zaterdag 15 december wordt het dorpscentrum van Aartselaar weer ingepalmd door de jaarlijkse kerstmarkt. Ook van de partij: NAP-politicus Kris Wils (54) die, hoewel hij nog altijd herstellende is van een zwaar fietsongeval, het gebeuren mee komt opleuken als kerstman. “Onder de mensen komen is de beste medicatie.”

Het is intussen bijna vijf maand geleden dat oppositieraadslid en voormalig schepen Kris Wils (NAP) betrokken raakte bij een zwaar fietsongeluk in Zeebrugge. Hij liep een hersenbloeding op, moest twee operaties ondergaan en verbleef een tijdlang op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis van Brugge. Vandaag probeert Wils - nog steeds volop herstellende, maar wel aan de beterhand - langzaam de draad weer terug op te pikken.

Flinke sprongen

“Ik ben nog altijd volop aan het revalideren. Drie keer per week ga ik revalidatieoefeningen doen bij RevArte in Edegem. Als je ziet van waar ik kom, heb ik al flinke sprongen gemaakt. Twee maand geleden kon ik nog wel praten, maar had ik geen idee wat ik allemaal aan het zeggen was. Dat is gelukkig verdwenen. Twee weken geleden heb ik wel een aanvalletje gekregen en moest ik enkele dagen in het ziekenhuis doorbrengen. Maar nu gaat het weer een stuk beter. Ach, ik zie het wel goed komen, het heeft alleen tijd nodig.”

Opnieuw gaan werken zit er vooralsnog niet in. Maar Wils probeert zich nuttig te maken waar hij kan. “Eind oktober heb ik mee Heikens Kermis georganiseerd en begin deze maand speelde ik nog Sinterklaas voor onze partij. Maar waar ik vroeger soms tot na middernacht bleef hangen, luister ik nu naar mijn lichaam en ga ik vroeger naar huis. In de gemeenteraad moet je me pas ten vroegste in januari weer verwachten. Ik volg op wat er gebeurt, maar grote dossiers zijn er nu, op het einde van de legislatuur, toch niet meer.”

Kerstman

Als alles goed verloopt, knoopt Wils deze zaterdag weer aan met een jaarlijkse traditie: hij gaat kerstman spelen op de kerstmarkt van Aartselaar. “Dat doe ik al jaren”, glimlacht hij. “Ik heb er altijd heel veel plezier in en ik kijk er ook nu weer naar uit. Ik geniet ervan om weer onder de mensen te kunnen komen en een praatje te slaan. Dat is voor mij eigenlijk de beste medicatie. Alleen geldt zaterdag ook weer het credo: respecteer de grenzen van je lichaam. Het zal dus voor mij wat beperkter zijn, maar daarom zeker niet minder leuk.”

De kerstmarkt vindt plaats op het Laar van 15 tot 22 uur en kan deze editie uitpakken met meer dan vijftig standhouders die hapjes, drankjes of leuke cadeautjes komen verkopen. Verschillende lokale verenigingen komen hun beste beentje voorzetten en een optreden geven. Om de acts te bekijken, kan je afzakken naar het podium achter de Sint-Leonarduskerk en het podium aan het Laar. Om 18.30 uur houden de kerstman en de burgemeester een cadeautjesworp op het Laar en om 20.30 uur staat er vlak voor de kerk een heuse vuuract op het programma.