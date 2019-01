Herken jij ze allemaal? Blauwtong steekt de draak met gemeenteraadsleden

Ben Conaerts

21 januari 2019

14u47 0 Aartselaar De start van de nieuwe legislatuur is meteen vereeuwigd door de satirische dorpskrant Blauwtong. Het hele gezelschap van de gemeenteraad werd door cartoonist Paulo vastgelegd op een kleurrijke poster.

“Er is geen betere manier om kennis te maken met de nieuwkomers en tegelijk vast te stellen hoe de oudgedienden geëvolueerd zijn dan met deze poster”, lachen Paul Verschaeren en Walter Decoene van Blauwtong. “Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad nodigde burgemeester Sophie De Wit (N-VA) iedereen uit voor een vliegreis. We hebben dat goed in de oren geknoopt en hebben de raadsleden afgebeeld met hun reiskoffers. De burgeres zelf is de piloot met het vluchtplan.”

Blauwtong haalt intussen al zo’n dertien jaar de lokale politiek op hilarische wijze door de mangel. Verschaeren maakt de cartoons, terwijl Decoene voor de foto’s en de teksten zorgt. De dorpskrant bereikt maandelijks een kleine duizend abonnees, al verdienen de twee redactieleden er zelf niets aan, want het blad wordt gratis online aangeboden op de website www.blauwtong.be.

De poster van de nieuwe gemeenteraad kost 5 euro, inclusief levering in Aartselaar, en is te bestellen via redactie@blauwtong.be.