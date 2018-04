Heraanleg Oudestraat niet voor dit jaar 26 april 2018

02u50 0 Aartselaar De heraanleg van de in erbarmelijke toestand verkerende Oudestraat is niet meer voor dit jaar. Dat antwoordde schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) op een vraag van oppositieraadslid Kris Wils (NAP).

Wils klaagt aan dat in het stuk van de Oudestraat tussen huisnummer 123 en huisnummer 143 heel wat problemen zijn. "Dan heb ik het over aanzienlijke putten in het wegdek, waardoor wagens beschadigd kunnen geraken. Bij slecht weer wordt de straat één modderpoel", aldus Wils.





100.000 euro

"Als we de problemen in de Oudestraat structureel willen aanpakken, moet er een nieuwe fundering en asfaltlaag komen", zegt Bart Lambrecht (N-VA). "De kostprijs zou echter 100.000 euro zijn, te veel om nog in de huidige meerjarenplanning te krijgen. Maar voor de komende planning moet het wel een prioriteit zijn."





In afwachting van de structurele heraanleg zullen de putten in de Oudestraat worden gevuld met steenslag. "Onze technische dienst heeft dat al meermaals gedaan en zal dat blijven doen", aldus Lambrecht. (BCOR)