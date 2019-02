Heraanleg Frits Van den Berghelaan en Gustaaf De Smetlaan start dit najaar Ben Conaerts

13 februari 2019

13u08 0 Aartselaar De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de heraanleg van de Frits Van den Berghelaan en de Gustaaf De Smetlaan. Volgens schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) zouden de werken in het najaar kunnen aanvangen.

Het dossier voor de heraanleg van de Frits Van den Berghelaan en de Gustaaf De Smetlaan gaat al een hele tijd mee. Beide straten verkeren dan ook al ettelijke jaren in een erbarmelijke staat: de voetpaden, groenperken, verlichting, wegenis én riolering zijn aan vernieuwing toe. “Normaal had het dossier al gestart geweest, ware het niet dat onze huidige rioolbeheerder er in geslaagd is om onverwacht subsidies van de hogere overheid te verkrijgen”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Het verkrijgen van de subsidies maakt veel verschil uit en zorgt ervoor dat we nu ongeveer vier straten kunnen aanpakken voor de prijs van twee.”

Enkelrichting

Lambrecht heeft van de langere doorlooptijd gebruik gemaakt om in interactie te kunnen gaan met de buurtbewoners. “Een eerste toelichtingsvergadering over de Frits Van den Berghelaan en de Gustaaf De Smetlaan dateert al van drie jaar geleden. In januari vorig jaar hebben we ook nog twee infomarkten gehouden. De input van de buurt heeft een grote invloed gehad op de plannen. Daar waar we oorspronkelijk gestart zijn met de gedachte van een grote enkelrichtinglus, gaan we de enkelrichting nu beperken tot de Gustaaf De Smetlaan om die straat een beter ontwerp te kunnen geven.”

Infomarkt

De voorbije gemeenteraad werden de lastvoorwaarden en wijze van gunning van de weg- en rioleringswerken goedgekeurd. Rond april wil Lambrecht een aannemer aanstellen en de maanden voor het bouwverlof gebruiken om alles in de puntjes af te stellen. “In het najaar, na het bouwverlof, zouden de werken dan kunnen starten”, zegt de schepen. “Zodra de aannemer gekend is en we de definitieve fasering en planning kunnen, kunnen we voor de buurt nog een finale infomarkt houden. Die zal waarschijnlijk nog voor de zomervakantie kunnen plaatsvinden.”