Helststraat blijft 50 kilometer per uur 31 mei 2018

Er komt geen snelheidsverlaging in de industriezone van de Helststraat. Dat antwoordde schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) de voorbije gemeenteraad op een vraag van oppositiepartij CD&V. "In het gemeentelijk mobiliteitsplan is ervoor gekozen om industriestraten op 50 kilometer per uur te laten", aldus Lambrecht. "Samen met de invalswegen van onze gemeente zijn dit de enige straten die zone 50 zijn gebleven. Voor de industrieweg van de Helststraat loopt er trouwens volledig parallel een trage weg voor zachte weggebruikers. Een snelheidsverlaging is hier dus niet noodzakelijk. Als we de snelheid hier wel zouden verlagen, zouden er heel wat andere industriestraten ook voor in aanmerking komen. Ergens moeten we de lijn trekken."





Enkele maanden geleden werd er wel een zone 30 ingevoerd in de volledige Groenenhoek. "De Groenenhoek ligt op een recreatieve fiets- en wandelroute, werd door dit gemeentebestuur geknipt om dit extra te bevorderen en heeft geen voetpad. Daar leek een volledige zone 30 dan ook aangewezen", aldus Lambrecht. (BCOR)