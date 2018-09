Heimolen wordt gerestaureerd 07 september 2018

02u45 0

De Heimolen aan de Reetsesteenweg staat momenteel in de stellingen voor restauratiewerken. Tijdens de werken, die volgens verwachting zo'n twee maanden zullen duren, zal je de molen niet kunnen bezoeken. Als alles volgens plan verloopt, staat de molenaar in november weer paraat om iedereen rond te leiden. Met de Heimolen beschikt Aartselaar over de enige overblijvende, werkende molen ten zuiden van Antwerpen. "De Heimolen werd gebouwd in 1801", weet schepen van Patrimonium Eddy Vermoesen (N-VA). "Na een blikseminslag in 1957 was hij zo zwaar beschadigd dat de eigenaar besloot om hem niet te renoveren. Dankzij de nodige financiële steun kon het gemeentebestuur de molen aankopen en grondig laten restaureren. In 1963 werd hij opnieuw ingehuldigd, in 1978 volgde een tweede restauratie en sindsdien is hij, samen met z'n onmiddellijke omgeving, geklasseerd. De laatste restauratie dateert van 1998 en nu, twintig jaar later, is het weer tijd voor een grondige restauratie."





(BCOR)