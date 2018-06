Heemkring gaat paapschieten 21 juni 2018

De heemkundige kring van Aartselaar houdt op zaterdag 23 juni zijn jaarlijkse kallekesschiettornooi. Dat is een folkloristisch volksspel, ook wel bekend onder de naam 'paapschieten', dat enigszins te vergelijken is met petanque. De voorbije jaren vond het tornooi telkens plaats tijdens de jaarmarkt, maar van dat plan werd deze keer afgestapt. "Vorig jaar moesten we wegens gebrek aan mankracht forfait geven en kon het tornooi niet doorgaan", zegt René Beyst van de heemkring. "Door het evenement te verplaatsen naar de periode van de 'kleine kermis', hopen we meer volk op de been te krijgen."De organisatoren houden rekening met de WK-match van de Rode Duivels en starten daarom pas om 17 uur. Deelnemers kunnen zich vanaf 16.30 uur inschrijven aan het lokaal van de heemkundige kring in de oude school in de Leon Gilliotlaan. Naar goede gewoonte zijn er boterhammen met kaas en pekelharingen met witte bonen, ajuin en brood te verkrijgen. (BCOR)