Harmonie Xaverianen geeft twee optredens op twee dagen Ben Conaerts

21 maart 2019

13u47 0

Harmonie Xaverianen kruipt komend weekend twee keer op het podium. Op zaterdag 23 maart geeft de harmonie een lenteconcert in het thema van ‘Europa’. Alle muziek die wordt uitgevoerd, zal te maken hebben met ons continent. Janne Casteleyn en Roosmarijn De Meyer soleren respectievelijk op viool en op alt-saxofoon. Het concert vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.

Eén dag later, op zondag 24 maart, staat het kinderconcert van de Xaverianen op het programma. De muzikanten nemen jong en oud mee op avontuur diep in de zee. Het concert start om 14.30 uur, eveneens in CC ’t Aambeeld. De toegang is hier gratis voor kinderen tot 12 jaar, de rest betaalt 5 euro inkom.

Wie erbij wil zijn, kan tickets bestellen via www.cultureelcentrumaartselaar.be.