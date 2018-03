Harmonie viert 145ste verjaardag 14 maart 2018

02u53 0 Aartselaar Cultureel centrum 't Aambeeld staat het komend weekend helemaal in het teken de 145ste verjaardag van De Xaverianen. Het harmonieorkest pakt voor de gelegenheid uit met een groot feestweekend, met onder meer een concert en een familievoorstelling.

Harmonieorkest De Xaverianen bestaat 145 jaar en viert dat met een groot feestweekend in CC 't Aambeeld. Apotheose wordt het simultaanconcert met de Koninklijke Harmonie Rupelzonen op zaterdag. "We openen de concertavond en brengen vier werken ten gehore", zegt secretaris Marc Verstraelen. "Vervolgens is het de beurt aan de Rupelzonen, die vijf werken spelen. Na de pauze staan beide orkesten samen op het podium en brengen we samen een stuk van Philip Sparke, de bekendste hedendaagse Britse componist voor HaFaBra-werken. De muziek zal iets minder bekend zijn bij het grote publiek, maar is zeer afwisselend en ligt steeds goed in het oor. Het wordt sowieso een speciaal optreden, want we staan met meer dan honderd muzikanten op het podium."





Om de festiviteiten af te trappen, organiseren de muzikanten vrijdag om 20 uur voor de eerste keer een algemene quiz. Zondag om 14.30 uur wordt het feestweekend afgesloten met de familievoorstelling 'Alleendje', voor kinderen van 5 tot 9 jaar. Daarin gaat het over een lelijk eendje dat geboren is in een bakje vol met schone eendjes. De Xaverianen zorgen in samenwerking met de Academie van Wilrijk voor de muzikale begeleiding. (BCOR)





Alle info op www.xaverianen.be.