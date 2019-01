Handelsvereniging ATA reikt prijzen eindejaarsactie uit Ben Conaerts

14 januari 2019

Handelsvereniging ATA heeft de prijzen van haar eindejaarsactie uitgereikt. Binta Diakhaté uit Borgerhout schoot de hoofdvogel af. Zij won voor maar liefst 2.000 euro aan ATA-waardebonnen, inruilbaar bij tal van Aartselaarse handelaars. Verder werden nog zeven andere winnaars gelukkig gemaakt met een pakket aan ATA-waardebonnen. In totaal werd voor 5.000 euro aan prijzen uitgereikt.

ATA-voorzitter Patci Beukelaer is tevreden: “Onze eindejaarsactie heeft ook deze keer weer tonnen vol ingevulde stempelkaarten opgeleverd. We wensen de winnaars alvast veel winkelplezier in Aartselaar.”