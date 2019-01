Gratis vuilzakken voor gezinnen met beperkt inkomen Ben Conaerts

08 januari 2019

15u09 0

Het OCMW van Aartselaar geeft ook dit jaar gratis vuilzakken aan alleenstaanden en gezinnen met een bescheiden inkomen. Alle informatie over de voorwaarden krijg je bij het Sociaal Huis. Wie in aanmerking komt, moet bij zijn of haar aanvraag wel een aantal documenten meebrengen. Het gaat meer bepaald om het aanslagbiljet van de personenbelasting 2017-2018 of de pensioenfiche 2018 en het kadastraal inkomen 2018. Stomapatiënten en patiënten met incontinentie brengen hun voorgaande formulieren en doktersattest mee.

De vuilzakken zijn af te halen op maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11 uur, op maandagavond van 18 tot 19.30 uur en woensdag van 14 tot 15.30 uur in het Sociaal Huis in de Kapellestraat.