Graffitikunst siert achtergevel CC 't Aambeeld 25 augustus 2018

02u32 0

De achtergevel van het cultureel centrum 't Aambeeld wordt momenteel onder handen genomen door de Spaanse 'street artist' Dourone. Hij brengt er een grote muurschildering aan die begin volgende week klaar moet zijn.





Het werk, dat al te bekijken is vanaf de parking, toont een vrouwengezicht en staat in het teken van verwondering. "Streetart verwerft meer en meer haar plekje binnen het cultuurlandschap", zegt cultuurbeleidscoördinator Nele Jacobs. "Met dit project willen we meer kunst en cultuur naar buiten brengen en een prominente plek geven in de openbare ruimte. Het werk past bij de functie van het CC als gemeenschapscentrum en is ook in harmonie met de omgeving."





Dourone maakte eerder al diverse muurschilderingen voor steden als Lyon, Miami, Barcelona en Wenen. In België is er al werk van hem te zien in Brussel en Oostende. Zijn project in Aartselaar zou begin volgende week voltooid moeten zijn. "In de toekomst willen we nog meerdere openbare gebouwen rond de parking in de della Faillelaan een kleurrijk jasje geven", aldus Jacobs. "De volgende locatie die op korte termijn zal worden aangepakt, is de muur van de basketbalhal De Twee Ringen. Deze muurschilderingen maken de gemeente niet alleen mooier, ze gaan - hopelijk - ook illegale graffiti tegen." (BCOR)