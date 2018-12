Gitte (11) is nieuwe kinderburgemeester Ben Conaerts

10 december 2018

19u57 0 Aartselaar Gitte Dauw (11) is de nieuwe kinderburgemeester van Aartselaar. De leerlinge uit het zesde leerjaar van De Blokkendoos kreeg tijdens de kindergemeenteraad vijf stemmen achter haar naam. Milo Crols (11) kreeg net één stem minder en werd verkozen tot kinderschepen.

In de raadszaal van het gemeentehuis van Aartselaar werd vanavond de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd. Na een spannende stemming werd Gitte Dauw verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester. Zij is daarmee de opvolgster van Anne-Fleur Van den Steen. “Dit is totaal onverwacht”, reageert ze. “Ik vond dat er betere kandidaten waren dan ik. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gehaald heb. Ik wil me onder meer inzetten voor het milieu en tegen pesten. Op mijn school zijn er een aantal kinderen die gepest worden en ik vind dat er voor hen meer aandacht moet zijn. Pesten kan écht niet.”

Gitte heeft er al een jaartje in de kindergemeenteraad op zitten en is dus gepakt en gemazeld voor het kinderburgemeesterschap. “Ik probeer ook goed op de hoogte te blijven van het nieuws”, zegt ze. “Maar of ik later politica wil worden, weet ik nog niet. Ik denk dat ik liever boekhouder zou worden.”

Gitte, die in het zesde leerjaar zit van De Blokkendoos, kreeg één stem meer dan haar naaste uitdager Milo Crols, uit het zesde leerjaar van basisschool Cade. Die moest vrede nemen met een rol als nieuwe kinderschepen. “Ik ben zeker niet teleurgesteld. Gitte heeft het verdiend gehaald”, geeft Milo ruiterlijk toe.

“Als kinderschepen wil ik me vooral inzetten voor een veiligere gemeente. Als ik ’s ochtends naar school fiets, zie ik zaken die volgens mij nog veiliger kunnen. Ik denk dan onder meer aan de oversteekplaats voor fietsers in de Kapellestraat. Door mijn bezigheden op school en bij de Scouts kom ik bovendien met veel kinderen in contact. Ik kijk ernaar uit om hen een stem te kunnen geven in de kindergemeenteraad.”