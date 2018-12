Gezocht: vrijwilligers voor BKO Kwabbernoot Ben Conaerts

26 december 2018

De gemeente is op zoek naar vrijwilligers voor de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Kwabbernoot. Er wordt gezocht naar mensen die regelmatig tijd hebben op schooldagen tussen 16.30 en 17.30 uur of op woensdagnamiddagen tussen 13.30 en 16 uur. Bedoeling is om na de schooluren met de kinderen te praten, een gezelschapsspel te spelen en toezicht te houden.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via robbedoes@aartselaar.be of tel. 03 887 31 00.