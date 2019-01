Gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden (N-VA) geeft hamer door: “Digitale hervorming gaat voor mij te drastisch” Ben Conaerts

28 januari 2019

16u15 0 Aartselaar Gemeenteraadsvoorzitter Jan Van der Heyden (N-VA), 73 intussen, geeft vroegtijdig de hamer door. “De digitale hervorming van de raad verloopt voor mij te drastisch”, geeft hij toe. Anouk Beels (N-VA) zal vanaf februari de fakkel overnemen.



Jan Van der Heyden (N-VA) is al zes jaar voorzitter van de Aartselaarse gemeenteraad. Bedoeling was dat hij zijn rol in deze legislatuur nog drie jaar zou voortzetten om in 2022 te worden opgevolgd door Anouk Beels (N-VA). Maar Van der Heyden kiest er nu zelf voor om de hamer vroegtijdig door te geven. De gemeenteraad van vanavond is de laatste die hij als voorzitter in goede banen zal leiden. In de gemeenteraad van februari zal Beels de eed afleggen als zijn opvolgster.

Uit comfortzone

“Onze gemeenteraad gaat een nieuw digitaal tijdperk in”, zegt Van der Heyden. “Voortaan zal de raad via audio worden opgenomen en verloopt het stemmen via stemcomputers in plaats van via handopsteking. De taak van een gemeenteraadsvoorzitter om alles vlot en gestroomlijnd te laten verlopen, wordt daarin nog veel belangrijker. Ik wou dit absoluut meemaken, al was het maar om mezelf te overtuigen dat het met enige ondersteuning wel kon lukken. En met enige hulp van bereidwillig personeel lukte dat ook. Maar ik heb moeten ondervinden dat ik daarbij uit mijn comfortzone stapte en mij niet meer goed voelde met wat ik aan het doen was. De gemeenteraad moet ernstig zijn, maar ik heb altijd geprobeerd een zekere soepelheid aan de dag te leggen. Maar die soepelheid kan ik in dit digitale tijdperk niet meer aanbieden. Dan is het beter om het roer te laten aan de jongere generatie die meer mee is met alle technologische applicaties.”

Van der Heyden blikt dankbaar terug op zijn periode als gemeenteraadsvoorzitter. “Ik heb zes jaar lang met veel plezier de Aartselaarse gemeenteraad in goede banen geleid. Het was een zeer boeiende en uitdagende job, dicht bij het beslissingscentrum van onze gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen wou ik graag nog enkele jaren verder doen als voorzitter. Ik kan mijn partijgenoten alleen maar ontzettend bedanken dat ze mij die kans ook hebben gegeven. Maar ik ben niet het type dat zich tegen alle logica in vastklampt aan een status of wat dan ook. Ik geef dus met veel plezier de voorzittershamer nu al door.”

Geen exit uit politiek

Het ontslag als gemeenteraadsvoorzitter betekent voor Van der Heyden echter geen vervroegde exit uit de politiek. “Wel integendeel, ik ga nu met veel goesting opnieuw mijn taken als gewoon gemeenteraadslid opnemen. Als voorzitter leidde ik de raad in goede banen, maar kon ik zelf geen tussenkomsten doen. Daar komt dus weer verandering in. Bovendien zitten we in onze N-VA-fractie met heel wat volk, van wie enkele jonge nieuwkomers. Als ouderdomsdeken wil ik hen heel graag wegwijs maken in de gemeentepolitiek en mijn ervaring met hen delen.”