Gemeenteraad richt vier commissies op Ben Conaerts

29 januari 2019

16u25 0

De gemeenteraad heeft de oprichting van vier gemeenteraadscommissies goedgekeurd. Die hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de inspraak van de bevolking.

De commissie ‘Bestuurszaken’ wordt in goede banen geleid door Yves Hulin (N-VA) en zal onder meer financiën, begroting, personeel, wagenpark en communicatie aan bod laten komen. In de commissie ‘Vrije tijd’, die wordt voorgezeten door Anouk Beels (N-VA), worden onder meer sport, jeugd, cultuur, toerisme en evenementen behandeld. Dan is er een commissie ‘Sociale zaken’, met Guido D’eer (N-VA) als voorzitter. Daarin komen onder meer welzijn, woonbeleid, onderwijs, kinderopvang en tewerkstelling aan bod. De commissie ‘Grondgebonden materies’, ten slotte, heeft Rosanne De Gryse (N-VA) als voorzitter en behandelt onder meer mobiliteit, ruimtelijke ordening, openbare werken, patrimonium en leefmilieu.

Meer over N-VA

politiek