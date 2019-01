Gemeenteraad keurt eenjarig meerjarenplan goed Ben Conaerts

04 januari 2019

14u58

De gemeenteraad heeft een eenjarig meerjarenplan voor 2019 goedgekeurd. Het budgettair resultaat bedraagt 5.469.839,05 euro, terwijl de autofinancieringsmarge wordt afgeklokt op 191.873,77 euro.

“Het is misschien een beetje eigenaardig om een eenjarig meerjarenplan voor te stellen, maar dat is een gevolg van onze beslissing om vervroegd te werken met het nieuwe systeem van de Beleids- en Beheercyclus (BBC)”, legt schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA) uit. “We hadden gehoopt om als proefgemeente te kunnen rekenen op deskundige ondersteuning bij de opmaak van de meerjarenplanning, maar die hulp is jammer genoeg uitgebleven.”

Ondanks de gezonde autofinancieringsmarge – de terugbetalingscapaciteit van de schulden – maakt Vermoesen zich wel wat zorgen. “De hoeveelheid inkomsten die we krijgen uit belastingen, zit in een dalende lijn. Dat moeten we in de gaten houden.”