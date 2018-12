Gemeenteraad geeft groen licht voor gebruik camera’s Ben Conaerts

04 december 2018

De politiezone Hekla kreeg van de gemeenteraad de toestemming om tijdelijk vaste en mobiele camera’s te gebruiken op het grondgebied van Aartselaar.

De politie wil camera’s met ANPR-technologie - voor nummerplaatherkenning - kunnen inzetten op elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek, waaronder de openbare wegen. De toestellen moeten onder meer dienen voor de handhaving en het herstel van de openbare orde en het opsporen van voertuigen of personen.

Eerder dit jaar werden door de gemeente al drie camera’s aangekocht die een plaats hebben gekregen op de parking van CC ‘t Aambeeld, het Laar en de buurt van het sportcentrum. Binnenkort komen er in Aartselaar nog eens twaalf nieuwe verplaatsbare camera’s bij.