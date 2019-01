Gemeente en wijkraden geven nieuwjaarsdrink Ben Conaerts

03 januari 2019

De gemeente en de wijkraden zetten het nieuwe jaar in met de traditionele nieuwjaarsdrink. Op zondag 6 januari is iedereen uitgenodigd op het Laar om mee te komen klinken op 2019 en goede voornemens uit te wisselen. De nieuwjaarsdrink vindt plaats van 11 tot 13 uur en is gratis toegankelijk.