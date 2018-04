Geen 'vervuilende activiteiten' meer in turnzaal Cade 27 april 2018

De refter en de turnzaal van de gemeentelijke basisschool Cade kunnen niet meer verhuurd worden voor 'vervuilende activiteiten met catering'.





Het gaat dan onder meer om quizzen en kaas- en wijnavonden. "Het probleem is dat bij deze activiteiten er achteraf een extra poetsbeurt nodig is", zegt schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). "Maar met het huidige poetspersoneel is het niet meer mogelijk om in het weekend nog in te staan voor de poets van de refter en de turnzaal. Daarom hebben we in overleg met de schooldirectie en de cultuurdienst beslist om het huishoudelijke reglement aan te passen, zodat deze activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden." Het reglement gaat weliswaar pas van kracht op 1 mei 2018. Alle activiteiten die voor deze datum werden aangevraagd, kunnen nog gewoon doorgaan. (BCOR)