Geen pasklare oplossing voor hoge temperatuur in CC 29 juni 2018

Bij warm weer is de temperatuur in CC 't Aambeeld ondraaglijk hoog, zeker voor de mensen die op de tribune plaatsnemen. Oppositieraadslid Rudy Siebens (NAP) vroeg in de gemeenteraad om een oplossing, maar volgens schepen van Cultuur Eddy Vermoesen (N-VA) wordt dat niet eenvoudig. "We beschikken momenteel in het CC over een airco-installatie waarbij buitenlucht wordt aangevoerd", zegt Vermoesen. "Het probleem is dat de installatie ontzettend veel lawaai maakt en dus onmogelijk in gang kan treden wanneer er een voorstelling bezig is. Eén mogelijke oplossing is de aanschaf van een geluidloze airco-installatie, maar dat is een grandioze investering. Is dat de investering waard, als je weet dat ons CC in de zomermaanden grotendeels gesloten is? Dan lijkt een nieuwe tribune me een betere investering die meer mensen zal kunnen behagen." (BCOR)