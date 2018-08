Garage Beerens sponsort tweede editie Grote Prijs Beerens ondanks brand 31 augustus 2018

02u40 0 Aartselaar Ondanks de zware brand bij garage Beerens zal het bedrijf ook de tweede editie van de Grote Prijs Beerens sponsoren. De wedstrijd vindt plaats op zondag 9 september.

Enkele weken geleden sloeg het noodlot toe bij Garage Beerens in Aartselaar. Een grote brand legde het hele magazijn in de as en heel wat auto's werden vernield. Toch twijfelde het bedrijf er geen seconde aan of ze de tweede editie van de wielerwedstrijd de Grote Prijs Beerens opnieuw zouden sponsoren. "Die wielerwedstrijd is belangrijk voor de buurt en bovendien werden die afspraken voor de brand al gemaakt. Het was dus evident voor ons om die wedstrijd ook dit jaar gewoon te sponsoren. De brand heeft ons niet op andere gedachten gebracht", vertelt Gert Ielegems, salesmanager bij Beerens.





Organisator van de wielerwedstrijd Staf Van Mensel is erg opgelucht en dankbaar. "Wij zijn Beerens heel erkentelijk voor deze geste. Zij zijn onze hoofdsponsor met dertien wagens en een grote financiële bijdrage. Dat ze ondanks die brand toch blijven sponsoren is erg knap." Volgens Staf zou de wielerwedstrijd zonder de steun van garage Beerens in gevaar komen.





In totaal zullen op 9 september 170 renners 160 kilometer afleggen over 24 plaatselijke rondjes.





Alle info vind je op www.destervanaartselaar.be. (ADA)