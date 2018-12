Garage Beerens opent pop-up showroom na grote brand Sander Bral

18 december 2018

16u03 0 Aartselaar De garage van Beerens die begin augustus werd getroffen door een gigantische brand, heeft zopas een nieuwe pop-up showroom geopend. De voorbije maanden werden de wagens in openlucht verkocht maar dat laat het weer in de winter niet toe. Tegen het bouwverlof van 2019 zou er terug een permanente showroom moeten staan.

Dat de organisatie van garage Beerens aan de Boomsesteenweg in Aartselaar na de verwoestende brand deze zomer niet bij de pakken blijft zitten, bleek al op de eerste dag na de brand. Al het personeel kon te werk gesteld worden in de andere gebouwen van het bedrijf. De wagens werden verkocht bij het aanpalende B2cars, de tweedehandsafdeling van Beerens.

“We hebben geluk gehad met het weer waardoor het geen groot probleem was om de wagens buiten te verkopen”, legt zaakvoerder Erwin Beerens uit. “Maar in de winter hebben we wel echt een showroom nodig voor de verkoop. Een probleem waar we aanvankelijk geen rekening mee hielden is dat naast de 105 wagens, de werkplaats en een groot deel van de showroom ook al onze vergunningen mee zijn afgebrand. Voor de bouw van een nieuwe showroom en atelier moeten we namelijk opnieuw alle procedures opstarten voor de juiste bouwvergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning. Wij hopen voor het bouwverlof in de zomer van 2019 een nieuwe permanente showroom en atelier te hebben.”

Tot dan worden de wagens verkocht in de nieuwe pop-up, die afgelopen vrijdag de deuren opende. De werkplaats raakte volledig vernield tijdens de brand. Het personeel kan wel verder in de andere gebouwen van het bedrijf tot er een nieuwe werkplaats is.

“Met de verzekeringen is intussen ook alles in orde gekomen”, gaat Beerens verder. “We hadden graag gehad dat alles sneller in orde was geraakt maar we zijn vooral blij dat het effectief in orde is. De eerste weken klonk er veel bezorgdheid bij klanten wiens net gekochte wagen in de vuurzee is opgegaan maar uiteindelijk is alles via de verzekering terug vergoed. De meeste klanten kregen meteen een nieuw stockwagen. Anderen hadden minder geluk en moesten wachten op nieuwe leveringen, zij kregen intussen een vervangwagen aangeboden. We hebben over het algemeen begrip gekregen van de klanten. Zij beseffen uiteraard ook wel dat wij het zelf graag anders hadden gezien.”