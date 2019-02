FOTOREPORTAGE: Prins Marco I straalt nog harder dan de zon op Aartselaar Carnaval Sander Bral

24 februari 2019

17u43 0 Aartselaar Onder het goedkeurende oog van de kersverse Prins Marco de Eerste en een stralende zon passeerden 29 carnavalsverenigingen al voor de 36e keer door het centrum van Aartselaar. Nieuw dit jaar was de slotpassage van het gerenommeerde WIK uit Oostende.

In 1984 startte de Snorrenclub het carnavalsfeest in Aartselaar en 36 jaar later staat het laatste weekend van februari nog steeds in het teken van carnaval. Hoogtepunt dit weekend was opnieuw de stoet door het dorpscentrum waar 29 carnavalsverenigingen vertegenwoordigd waren. Naast de Snorrenclub zelf en speciale gast WIK uit Oostende passeerden ook de buren van Karnamor Mortsel en Bierpruvers Ekeren. Van nog verder kwamen onder andere Snott-e-bellen Vilvoorde en het Nederlandse Meuge Me Wok uit Putte.

“Het volledige weekend is vlekkeloos verlopen en voor de stoet konden we ons geen prachtiger weer inbeelden. Ook ons dansfeest op zaterdagavond werd gesmaakt en de kroegentocht voordien? Daarover komt niks in de krant”, lacht de organisatie.