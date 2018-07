Extra aandacht voor schaduwzones 02 juli 2018

Het gemeentebestuur gaat op vraag van gemeenteraadslid Anouk Beels (N-VA) extra inzetten op duurzame en kwaliteitsvolle schaduwzones, in het bijzonder op kinderspeelplaatsen. "Huidkanker is flink in opmars", weet Beels. "Per jaar sterven ongeveer 37.000 mensen aan huidkanker. We willen dan ook de meest kwetsbaren onder ons beschermen tegen langdurige blootstelling aan UV-straling." Schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA) is het voorstel genegen: "Ik ga hiervoor meteen in gesprek met de directies van onze scholen." (BCOR)