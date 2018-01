Eurocarplate geeft 800 euro aan Huis van het Kind 02u31 0 Foto Ben Conaerts

Eurocarplate, een verdeler van nummerplaten en nummerplaathouders uit Aartselaar, heeft een cheque van 800 euro overhandigd aan Huis van het Kind. Dat bedrag werd ingezameld tijdens de eerste editie van de Eurocarplate Trophy, een wedstrijd op rollen die plaatsvond in oktober 2017. Twintig ploegen van vier personen schreven zich in en zorgden er samen met een grote schare supporters voor dat de eerste editie meteen een succes werd. De helft van het inschrijvingsgeld was bestemd voor Huis van het Kind Aartselaar, een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die gezinnen willen ondersteunen bij hun opvoedingstaak. Dat gebeurt onder meer met vormingsavonden voor jonge ouders en workshops voor ouder en kind.





(BCOR)