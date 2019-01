Ensemble Revue Blanche en Katharina Smets spelen ‘Misia’ Ben Conaerts

29 januari 2019

CC ’t Aambeeld staat op donderdag 31 januari stil bij het leven van Misia Sert (1872-1950). Zij was de koningin van de Parijse salons, maar ook van de gebroken dromen en ontmaskerde liefde. Ze behoorde tot de culturele elite van de belle époque, inspireerde de muzikanten Liszt, Ravel en Claude Debussy, reisde met Coco Chanel en werd geportretteerd door onder meer Toulouse-Lautrec en Renoir.

Ensemble Revue Blanche en radiomaakster Katharina Smets evoceren in ‘Misia’ met klanken, teksten en muziek de tijd waarin Misia Sert leefde. In een unieke concertformule worden echte en fictieve verhaallijnen verweven tot een unieke kroniek, waarin de realiteit vaak vreemder blijkt dan fictie.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 14 euro en zijn te bestellen via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.