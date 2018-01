Enquête over toekomst Laar 02u53 0

De gemeente Aartselaar organiseert een enquête over de herinrichting van de Kapellestraat, het Laar en de Lindelei. Daarmee willen studiebureau Antea Group en de gemeente input verzamelen over hoe deze locaties er in de toekomst uit moeten zien en wat de verwachtingen van de inwoners zijn. Daarna maakt de Antea Group een schetsontwerp, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de adviesverlenende instanties, zoals De Lijn en de brandweer. Op basis van hun advies wordt dan een voorontwerp opgemaakt. "De intentie is om deze werken uit te voeren rond 2019 en 2020", zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). "Maar zoals iedereen weet zijn openbare werken een gigantische puzzel en hangen ze af van veel verschillende factoren. Bovendien is er nog geen aannemer gekend." De enquête is terug te vinden op de website www.aartselaar.be. Bewoners en handelaars uit de drie straten krijgen een aparte enquête. Voor hen wordt er dit voorjaar ook een infomoment voorzien. (BCOR)