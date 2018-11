Eliane Rodrigues geeft optreden Ben Conaerts

12 november 2018

Op vrijdag 16 november is de Braziliaanse pianiste Eliane Rodrigues te gast in CC ’t Aambeeld. Ze is ruim 20 jaar docent aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen en heeft al meer dan 25 cd’s op haar palmares.

Het concert vangt aan om 20.30 uur en wordt georganiseerd door Kiwanis Aartselaar. Tickets kosten 25 euro en zijn te reserveren via de website www.kiwanisaartselaar.be. De opbrengst gaat naar het goede doel.