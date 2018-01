Eddy Vermoesen herverkozen tot penningmeester N-VA 24 januari 2018

Aartselaars schepen Eddy Vermoesen (N-VA) is opnieuw verkozen tot nationaal penningmeester van N-VA. Twee jaar geleden kreeg hij die functie eerder onverwacht. Hij volgde toen Peter De Roover op, die fractieleider werd in de Kamer. Nu gaf de nationale partijraad Vermoesen een nieuw mandaat voor de komende drie jaar als penningmeester. Door die functie zit hij wekelijks samen met voorzitter Bart De Wever, ondervoorzitters Sander Loones en Cieltje Van Achter en secretaris Louis Ide. "Het is voor mij een hele eer", reageert Vermoesen. "Het bewijst dat je geen parlementslid moet zijn of uit een grootstad moet komen om tot de top van de N-VA te behoren." (BCOR)