Duizenden gezinnen even zonder stroom 22 augustus 2018

Een groot deel van de Rupelstreek en van Aartselaar werd gisteren rond 11 uur opgeschrikt door een grote stroompanne. Daardoor zaten duizenden gezinnen tijdelijk zonder elektriciteit. De oorzaak moet volgens elektriciteitsmaatschappij Eandis gezocht worden in een probleem in het hoogspanningstransformatorstation in Schelle. Na een veertigtal minuten was de stroompanne alweer verholpen.





(BCOR)