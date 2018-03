Dronken student uit ijskoude Dijle gehaald 03 maart 2018

Voor een 18-jarige student uit Aartselaar die wat te diep in het glas had gekeken, liep zijn avondje uit in Leuven bijna faliekant af. De jonge man was even na 2 uur in onbekende omstandigheden in de buurt van de Tervuursevest aan het Sportkot in het ijskoude water van de Dijle gesukkeld.





Hij slaagde er niet in om op eigen kracht weer uit het water te komen. Gelukkig voor hem hoorde een bewakingsagent van de universiteit hoe de student uit de Dijle probeerde geraken. Met een beetje hulp slaagde hij daar dan toch in. Het onderkoelde slachtoffer had geen schoenen meer aan, maar wilde toch naar huis. Voor de zekerheid werd hij echter toch over gebracht naar het UZ Gasthuisberg. Hij verklaarde later aan de politie dat hij van een fuif in Alma 3 was gekomen.





De patrouilles van de Leuvense politie moesten in de nacht van donderdag op vrijdag een paar keer tussenkomen voor vechtpartijen tussen groepjes feestvierders in het uitgaanscentrum. Daarbij vielen enkele gewonden.





De Leuvense brandweer had vorige week nog aan de alarmbel getrokken. Zij moeten jaarlijks meer dan 300 dronken studenten van de Leuvense straten komen oprapen en roepen op tot verantwoordelijker drankgebruik en meer zorg voor dronken medestudenten. (ADPW)