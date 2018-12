Dotatie voor politiezone ligt 10 procent hoger: “Nood aan meer personeel” Ben Conaerts

20 december 2018

De gemeenteraad heeft de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Hekla vastgesteld. Die bedraagt in de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2019 in totaal 1.733.225 euro. “Dat is een stijging van meer dan tien procent”, rekent oppositieraadslid Glenn Anné (Open Vld). “Een flinke verhoging dus, waar onze inwoners in het straatbeeld maar weinig van merken. Waar gaat dit extra geld naartoe?”

“De politiezone zit op haar interventiedienst met meer dan tien personen tekort om te kunnen voldoen aan haar personeelsbehoefte”, reageert burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Dat is de dienst die niet alleen de straat opkomt voor interventies, maar die ook wordt ingezet voor ondersteuning buiten de politiezone. Die mensen zitten momenteel echt op hun tandvlees en het is dus echt een noodzaak dat hier extra personeel wordt aangeworven. Met ook nog de pensioenlast die er bij de politie aankomt, was er geen andere oplossing dan de dotatie te verhogen.”