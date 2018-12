Doek valt over kartel CD&V-NAP: “Samenwerking verliep niet zoals verwacht” Ben Conaerts

17 december 2018

17u21 1 Aartselaar Een dikke twee maanden na het teleurstellende verkiezingsresultaat wordt het kartel CD&V-NAP stopgezet. “De samenwerking verliep niet zoals verwacht”, zegt NAP-voorzitter Ludo Segers. De CD&V-afdeling blijft bestaan, maar wacht een periode van herbronning.

Drie jaar geleden maakten oppositiepartijen CD&V en NAP bekend om in kartel naar de verkiezingen te trekken. Voor NAP, in 1988 gesticht als scheurpartij van de toenmalige CVP, was het een terugkeer naar de roots. De ambities reikten hoog: met Kris Wils als kopman wilde CD&V-NAP een politieke aardverschuiving teweegbrengen. Maar de kiezer was niet overtuigd en het kartel moest het op 14 oktober 2018 slechts stellen met drie zetels, alle drie voor NAP. Nu, twee maanden later, wordt het kartel op initiatief van NAP opgeblazen.

Publiciteit

“De samenwerking met CD&V liep niet zoals verwacht”, zegt NAP-voorzitter Ludo Segers. “De verkiezingscampagne is niet gevoerd zoals wij het vooraf voor ogen hadden gehad. Er werden grote budgetten uitgegeven voor extra publiciteit in de media, terwijl wij ons meer wilden richten tot de Aartselaarse burger. Bovendien is CD&V-voorzitter Jeroen De Munter halverwege wegens familiale redenen uit Aartselaar verhuisd en is campagneleider Stefan Pollet afgehaakt. Dan heb ik het nog niet eens over het teleurstellende verkiezingsresultaat.”

Akkefietjes

Mia Moortgat, zopas verkozen tot CD&V-voorzitster, is teleurgesteld dat het kartel wordt stopgezet. “We hadden nog graag samen willen verdergaan, maar een aantal mensen van NAP zag dat niet meer zitten. Het is niet dat er grote onenigheid bestaat tussen onze afdelingen, maar er zijn inderdaad een paar akkefietjes geweest. Onze campagneleider Stefan Pollet heeft erg veel van ons geëist, van sommigen misschien té veel. Hij heeft voor sommigen de lat te hoog gelegd. Op een bepaald moment voelde hij zich niet langer geapprecieerd en heeft hij zijn ontslag gegeven.”

Verjonging

CD&V staat nu voor een periode van herbronning. De partij was vroeger een van de sterkste politieke blokken in Aartselaar, maar moet het de volgende legislatuur zonder verkozene doen. “Dat is een enorme tegenvaller”, erkent Moortgat, die vanavond na achttien jaar afscheid neemt van de gemeenteraad. “We hebben heel hard gewerkt in de campagne, maar zijn niet beloond. Intussen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en staan de neuzen weer in dezelfde richting. We gaan door met CD&V Aartselaar en zetten volop in op verjonging.”

NAP zal volgende legislatuur aanvatten met drie verkozenen, één meer dan vandaag. De fractie zal bestaan uit huidige raadsleden Kris Wils en Rudy Siebens en voormalig schepen en gemeenteraadsvoorzitter Lea Den Abt. Voor die laatste wordt het een terugkeer naar de gemeenteraad, nadat zij haar mandaat als gemeenteraadslid in 2014 inruilde voor dat van OCMW-raadslid.

Meer over NAP

politiek

verkiezingen

CD&V