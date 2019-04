Dodelijk ongeval met motorrijder in Aartselaar Toon Verheijen

01 april 2019

De hulpdiensten werden maandagavond kort na 22 uur opgeroepen voor een verkeersongeval op het kruispunt van de Barones Ludwina De Borrekenslaan en de James Ensorlaan. Een motorrijder is er om een onduidelijke reden onderuit gegaan en zou overleden zijn. Vermoedelijk verloor de motard het evenwicht in een flauwe bocht. De motor kwam tot stilstand in een voortuin. Het kruispunt is volledig afgesloten. Mogelijk moet een verkeersdeskundige ter plaatse komen om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.